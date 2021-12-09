Yeni Malatyaspor 2-5 Alanyaspor | Maç Sonucu, özeti

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 4. dakikada R. Aabid ile öne geçen Yeni Malatyaspor'a Diedhiou, 14. dakikada yanıt verdi. Benjamin Tetth'in golüyle ev sahibi ekip 17. dakikada yeniden öne geçse de Alanyaspor maçı bırakmadı. 23. dakikada Davidson ile durumu eşitleyen konuk ekip 33. dakikada Emre Akbaba, 52. dakikada Novais ve 56. dakikada Diedhiou ile maçı 5-2 kazandı ve puanını 27'ye yükseltti.

Maçın özetini izlemek için Yeni Malatyaspor 2-5 Alanyaspor linkine tıklayabilirsiniz.