Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor maçı 4 Mart 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.