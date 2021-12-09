Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 12 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alacak.