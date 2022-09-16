Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 6.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Altay arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Yeni Malatyaspor - Altay maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor - Altay maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Yeni Malatyaspor - Altay maçı 16 Eylül Cuma günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Kemal Elmas yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

YENİ MALATYASPOR - ALTAY TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Yeni Malatyaspor - Altay maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR - ALTAY TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ