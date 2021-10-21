Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Altay takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Yeni Malatyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanı arıyor. Bu sorulara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

YENİ MALATYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Altay maçı 22 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Altay maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Cemil Tunç yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Alper Akarsu görev alacak.