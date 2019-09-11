Yeni Malatyaspor altyapısı sonuç odaklı olmayacak

Yeni Malatyaspor altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, sarı kırmızılı kulübün altyapısında güzel işler yapmak istediklerini belirterek, "Bu sorumluluğu alırken nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızın farkındaydık. Biz birilerinin farklı emellerine alet olmaya gelmedik. Eleştiri bu işin doğasında var, ancak bu eleştirileri yapanların da amaçlarına bakmak lazım" dedi.

Sarı kırmızılı kulübün altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, altyapının geleceği ve yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gündüz, altyapıyı yarışmacılıktan çıkarıp, eğitim veren bir yapıya büründürmek istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Altyapıda göreve başladıktan sonra şunu net bir şekilde gördüm ki, birileri bura üzerinden farklı hesaplara girmiş. Biz buraya geldikten sonra bu tür şeylere alet olmayacağımızı söyledik ve anlaşılan bu sözlerimiz birilerini üzmüş. Bu kişiler üzülmeye devam etsin, çünkü burası kimsenin babasının çiftliği değil. Biz birilerinin farklı emellerine alet olmaya gelmedik. Eleştiri bu işin doğasında var, ancak bu eleştirileri yapanların da amaçlarına bakmak lazım. Bir söz söyledik ve bu sözün sonuna kadar arkasında duracağız. Altyapıda reformlar yapacağız. Allah'a şükür yapmaya da başladık. Tesis dedik, çalışmalar peyder pey başladı. Eğer ki burada bir şey yapamadığımızı düşünürsek, o zaman istifamızı sunar gideriz" dedi.

"Futbolu öğretirken, iyi insan olmayı da öğreten bir altyapı olabilmek"

Gündüz, altyapının sonuç odaklı hareket etmemesi gerektiğini de belirterek, "Burası gencecik çocukların eğitim aldığı bir yapı. Bu yapıyı yarışmacı, katı kurallı, emir-komuta zinciriyle çalışan bir duruma getirirseniz maalesef verim alamazsınız. Amacımız tamamen doğru eğitim odaklı, baskı altında olmayan, futbolu öğretirken, iyi insan olmayı da öğreten bir altyapı olabilmek. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA