Yeni Malatyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda?

İki takım Yeni Malatyaspor-Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 21. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Yeni Malatyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig'in 21. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Yeni Malatyaspor, 4 maçtır kazanamıyor ve sadece 1 puan hanesine yazdırabildi. Konuk ekip ise 14 maçtır galibiyete hasret durumda bulunuyor. Yeni Malatyaspor'un orta sıralardan kurtulmak istediği, Başkent ekibinin ise düşme hattında nefes almak için hedefleri mutlak galibiyet.

Yeni Malatyaspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 21. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. İki takım için de 'çıkış maçı' olarak gördüğü karşılaşma öncesinde ev sahibini 19 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Bir maç eksiği bulunan Yeni Malatyaspor, 10. sırada bulunuyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Yiğit Aslan görev yapacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Başkent ekibi ise 20 hafta sonunda 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 14 puan toplayabildi. 17. sırada bulunan sarı-lacivertliler, düşme hattında bulunuyor.

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb, Chaaleli, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Bifouma, Umut

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay, Lobzhanidze, Scarione, Rodrigues, Orgill

Ev sahibinde Hadebe ve Murat Yıldırım'ın kart cezaları bulunuyor. Ayrıca Moryke Fofana ve Eren Tozlu'nun da sakatlıkları sürüyor.

Konuk ekipte Korcan Çelikay sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ricardo Faty'nin ise sarı kart cezası bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Ankaragücü ile oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1M), bu galibiyetlerde rakip filelere toplam yedi gol gönderdi.

* Süper Lig tarihinde Ankara takımlarıyla oynadığı sekiz maçın sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor (5G 2B), tek yenilgisini Ankaragücü karşısında aldı (0-1).

* Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında iki kez mağlup olan Yeni Malatyaspor (2B 2M), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 10 karşılaşmada almıştı (6G 2B).

* Süper Lig'de 14 haftadır galibiyet alamayan (6B 8M) ve 12 maçtır kalesinde gol gören (toplam 26) Ankaragücü, son altı karşılaşmanın sadece birini kaybetti (5B).

* Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Ankaragücü (3B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2005-Şubat 2006 arasında yaşadı (dört maç).

* Bu sezon Süper Lig'de hiçbir takım Yeni Malatyaspor'dan daha az kafa golü atmadı (2). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip konumunda (9).

* Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında rakip fileleri en fazla havalandıran takım Yeni Malatyaspor (16). Ankaragücü (11) ise Kayserispor'un (16) ardından bu dakika aralığında en fazla gol yiyen ekip konumunda.

* Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın gol attığı son beş Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 2B).

* Ankaragücü formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol sevinci yaşayan Gerson Fernandes, 2011'den (Ümit Kurt) bu yana takımı adına bunu başaran ilk isim oldu.

* Yeni Malatyaspor'un başında ilk iç saha maçına çıkmaya hazırlanan Kemal Özdeş, bu sezonun ilk yarısında görev yaptığı Kasımpaşa'da konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olmuştu.