Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Antalyaspor Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın yayın linkine haberimizde yer verdik...

YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı 19 Şubat 2022 Cumartesi bugün oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports HD 1'i izlemek için Yeni Malatyaspor – Antalyaspor Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Haddadi, Campi, Sadık, Donsah, Azubuike, Kenan, Mustafa, Chouiar, Dicko

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Hakan, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano