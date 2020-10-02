Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İki takım arasındaki zorlu mücadelenin bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ligde, Yeni Malatyaspor ligde 1 puanıyla 19. sırada bulunuyor. Antalyaspor ise 3 maçta aldığı 7 puanla, 4. sırada. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma, 3 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Hasan Hüseyin Tetik ve Bersan Duran üstlenecek.

HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor arasında oynanacak zorlu mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.