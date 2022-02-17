Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Yeni Malatyaspor– Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı 19 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ramazan Keleş görev alacak.