Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yasemin Bozkurt'un eşi kimdir? Ünsal Bozkurt nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir?Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Konyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2022? Türkiye'deki kamu-özel bankalar listesiSon dakika | Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katil zanlısı Hüseyin Can G. tutuklandıSwinger ne demek? Anlamı nedir? Swinger olayı nedir?Oryantal Didem'den gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'ın gözleri Ukraynalı modele kilitlendi! Litvin Marina'nın seksi pozları olay oldu!Ahlakça ne demek, TDK'ya göre Ahlakça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dondurmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Yeni Malatyaspor– Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Yeni Malatyaspor– Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı 19 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR – ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ramazan Keleş görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT