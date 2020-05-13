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Yeni Malatyaspor antrenman yaptı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncuların, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladıkları...

Yeni Malatyaspor antrenman yaptı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncuların, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladıkları aktarıldı.


Kaynak: AA


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