Yeni Malatyaspor antrenman yaptı
MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncuların, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladıkları...
MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncuların, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladıkları aktarıldı.
Kaynak: AA
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