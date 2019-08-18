Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda | Yeni Malatyaspor Başakşehir canlı izleme linki

İki takım Yeni Malatyaspor Başakşehir karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto Süper Lig maçı ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Yeni Malatyaspor Başakşehir canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda

Teknik direktör Sergen Yalçın ve takımı Süper Lig'de ilk maçını Medipol Başakşehir ile oynayacak. Geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan Medipol Başakşehir, Malatya ekibine konuk olacak. Sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Issam Chebake ile kırmızı kart cezaları bulunan Arturo Mina ve Mustafa Akbaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyecek. Peki, Malatyaspor- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Yeni Malatya Stadı’nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Futbolseverler müsabakayı Bein Sports2 ekranlarından izleyebilecekler.

Yeni Malatyaspor Başakşehir canlı izleme linki

İki takım Yeni Malatyaspor Başakşehir karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto Süper Lig maçı ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Yeni Malatyaspor Başakşehir canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de ilk maçını Medipol Başakşehir ile oynayacak.

bein Sports nasıl izlenir? bein Sports canlı izleme linki

Medipol Başakşehir'de 'yeni vizyon, aynı hedef'

"Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla sezona giren Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk takımın başına getirildi.

Avcı, Beşiktaş'ın başına geçerken, iki sezondur son haftaya kadar kovalanan şampiyonluk Okan Buruk ile yakalanmaya çalışılacak.

Kadroya 8 takviye

Geçen sezonu 67 puanla 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli, Okechukwu Azubuike, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Aziz Eraltay, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp'i kadrosuna dahil etti. Kulüp, Joseph Attamah'ı kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderdi.

Sözleşmeleri sona eren kaptan Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Serdar Taşçı, Fedor Kudriashov ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de, Alparslan Erdem'in de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sezonu erken açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, sezonu erken açan takımlardan oldu.

Turuncu-lacivertliler, bu turda Yunan ekibi Olympiakos ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0, rövanşı da 2-0 kaybetti. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasından devam edecek.