Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, bu sezon 10 maçta topladığı 14 puanla 9. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise çıktığı 9 maçta 12 puan aldı ve 14. sırada bulundu. Ligdeki son maçlarında berabere kalan iki ekibin mücadelesinde favori Başakşehir olarak gözüküyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor - Başakşehir mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ