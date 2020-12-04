Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi iki takım hakkında son bilgileri haberimizde verdik. Peki, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, bu sezon 10 maçta topladığı 14 puanla 9. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise çıktığı 9 maçta 12 puan aldı ve 14. sırada bulundu. Ligdeki son maçlarında berabere kalan iki ekibin mücadelesinde favori Başakşehir olarak gözüküyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor - Başakşehir mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Süper Lig'de Başakşehir'e rakip olduğu altı maçın sadece birini kazanabilen Yeni Malatyaspor (1B 4M), tek galibiyetini geçen sezon sahasındaki karşılaşmada aldı (Ağustos 2019'da 3-0).
- Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu ilk iki Süper Lig maçını da gol yemeden kazanan Başakşehir (Kasım 2017 & Mart 2019), son karşılaşmayı gol atamadan kaybetti (Ağustos 2019'da 0-3).
- Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçından da galip ayrılan Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek istiyor.
- Bu sezon deplasmanda oynadığı beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Başakşehir (2G), 2019/20'nin tamamında dört mağlubiyeti almıştı (8G 5B).
- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı iç saha karşılaşmalarında kalesine 10'dan az isabetli şut gelen tek takım Yeni Malatyaspor (6).