Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi Malatya'da açıldı. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı haberimizde...

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

YENİ MALATYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

2' Beşiktaş maçın başında gole çok yaklaştı. Yeni Malatyaspor savunmasındaki büyük hata sonrasında Lens'in ortasında Burak Yılmaz vuruşu yapamadı. Dönen topta Caner Erkin'in şutu savunmadan döndü.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

YENİ MALATYASPOR'UN İLK 11'LERİ...

Ertaç, Bülent, Murat Akça, Mina, Chebake, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Guilherme, Aleksic, Ömer Şişmanoğlu

BEŞİKTAŞ'I İLK 11'LERİ...

Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

Beşiktaş'ın yedekleri: Utku, Necip, Roco, Adriano, Muhayer, Quaresma, Kagawa, Medel, Mustafa Pektemek, Larin

Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti.

Öte yandan ilk devrede deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş, ikinci devredeki ilk 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak deplasman fobisine son vermişti.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.