Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Yeni Malatyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 3 Yeni Malatyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 16:00

Yeni Malatyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), Burak Pakkan(avar)

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 24. Olcay Şahan, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 8. Fernando Ruben Zuquı, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Afrıyıe Acquah,62.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Adem Büyük 73.dk, Sarı Kart Teenage Lınganı Hadebe 47.dk, Sarı Kart Afrıyıe Acquah 25.dk

Oyundan Çıkanlar

Umut Bulut 72.dk, Issam Chebake 72.dk, Afrıyıe Acquah 72.dk

Oyuna Girenler

Olcay Şahan 72.dk, Moryke Fofana 72.dk, Zeki Yavru 72.dk

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

33. Kayacan Erdoğan, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 5. Hasan Hatipoğlu, 22. Leo Schwechlen, 88. Osman Çelik, 17. Emrah Başsan, 20. Mitchell Glenn Donald, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

57. Batuhan Ünsal, 9. Rashad Muhammed, 13. Petrus Boumal Mayega, 53. Mucahit Albayrak, 77. Mehmet Murat Uçar, 10. Jugurtha Hamroun, 61. Oltan Karakullukçu, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 23. Gökhan Kardeş

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

Rıcardo Jorge Pıres Gomes,44.dk (h), Mitchell Glenn Donald,67.dk (f), Gabrıel Antoıne Obertan ,71.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Cenk Ahmet Alkılıç 62.dk, Sarı Kart Emrah Başsan 73.dk, Sarı Kart Hasan Hatipoğlu 35.dk, Sarı Kart Mehmet Murat Uçar 87.dk, Sarı Kart Gabrıel Antoıne Obertan 45+3.dk, Sarı Kart Petrus Boumal Mayega 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Cenk Ahmet Alkılıç 67.dk, Emrah Başsan 80.dk, Kayacan Erdoğan 33.dk, Gabrıel Antoıne Obertan 80.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 80.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Murat Uçar 67.dk, Jugurtha Hamroun 80.dk, Batuhan Ünsal 33.dk, Petrus Boumal Mayega 80.dk, Rashad Muhammed 80.dk

Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 29 15 2 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 27 12 3 Gaziantep FK 14 7 6 1 27 16 27 11 4 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 5 Beşiktaş 13 8 1 4 26 19 25 7 6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 20 1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 12 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 18 4 13 Çaykur Rizespor 13 5 3 5 19 21 18 -2 14 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 17 0 15 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 17 -3 16 Başakşehir FK 14 4 4 6 21 24 16 -3 17 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 12 -6 18 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 12 -10 19 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 12 -10 20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 12 -13 21 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 10 -9

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları