Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 15. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Yeni Malatyaspor
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|3
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Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri
Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), Burak Pakkan(avar)
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 24. Olcay Şahan, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 8. Fernando Ruben Zuquı, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
Afrıyıe Acquah,62.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Adem Büyük 73.dk, Sarı Kart Teenage Lınganı Hadebe 47.dk, Sarı Kart Afrıyıe Acquah 25.dk
Oyundan Çıkanlar
Umut Bulut 72.dk, Issam Chebake 72.dk, Afrıyıe Acquah 72.dk
Oyuna Girenler
Olcay Şahan 72.dk, Moryke Fofana 72.dk, Zeki Yavru 72.dk
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
33. Kayacan Erdoğan, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 5. Hasan Hatipoğlu, 22. Leo Schwechlen, 88. Osman Çelik, 17. Emrah Başsan, 20. Mitchell Glenn Donald, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
57. Batuhan Ünsal, 9. Rashad Muhammed, 13. Petrus Boumal Mayega, 53. Mucahit Albayrak, 77. Mehmet Murat Uçar, 10. Jugurtha Hamroun, 61. Oltan Karakullukçu, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 23. Gökhan Kardeş
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Goller
Rıcardo Jorge Pıres Gomes,44.dk (h), Mitchell Glenn Donald,67.dk (f), Gabrıel Antoıne Obertan ,71.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Cenk Ahmet Alkılıç 62.dk, Sarı Kart Emrah Başsan 73.dk, Sarı Kart Hasan Hatipoğlu 35.dk, Sarı Kart Mehmet Murat Uçar 87.dk, Sarı Kart Gabrıel Antoıne Obertan 45+3.dk, Sarı Kart Petrus Boumal Mayega 83.dk
Oyundan Çıkanlar
Cenk Ahmet Alkılıç 67.dk, Emrah Başsan 80.dk, Kayacan Erdoğan 33.dk, Gabrıel Antoıne Obertan 80.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 80.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Murat Uçar 67.dk, Jugurtha Hamroun 80.dk, Batuhan Ünsal 33.dk, Petrus Boumal Mayega 80.dk, Rashad Muhammed 80.dk
Süper Lig 15. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|15
|2
|Alanyaspor
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|27
|12
|3
|Gaziantep FK
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|27
|11
|4
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|5
|Beşiktaş
|13
|8
|1
|4
|26
|19
|25
|7
|6
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|7
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|8
|Yeni Malatyaspor
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|20
|1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|12
|Konyaspor
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|18
|4
|13
|Çaykur Rizespor
|13
|5
|3
|5
|19
|21
|18
|-2
|14
|Sivasspor
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|17
|0
|15
|Antalyaspor
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|17
|-3
|16
|Başakşehir FK
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|16
|-3
|17
|MKE Ankaragücü
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|12
|-6
|18
|Denizlispor
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|12
|-10
|19
|Gençlerbirliği
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|12
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|12
|-13
|21
|Kayserispor
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|10
|-9
Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları
|26.12.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Galatasaray
|26.12.2020
|Göztepe
|1-1
|Fatih Karagümrük
|27.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-3
|BB Erzurumspor
|27.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Alanyaspor
|27.12.2020
|Başakşehir FK
|2-2
|Kasımpaşa
|27.12.2020
|Denizlispor
|1-2
|MKE Ankaragücü
|28.12.2020
|Beşiktaş
|Sivasspor
|28.12.2020
|Gençlerbirliği
|Kayserispor
|28.12.2020
|Antalyaspor
|Hatayspor
|28.12.2020
|Konyaspor
|Çaykur Rizespor