Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 17.01.2021 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu? Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maç sonucu: Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor 4 1 Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.01.2021 16:00

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Kamil Çetin(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 99. Adem Büyük, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 21. Moryke Fofana, 9. Umut Bulut

Yedekler

67. Eray İşcan, 8. Fernando Ruben Zuquı, 11. Jody Lukoki, 20. Ahmed Ildız, 44. Murat Akça, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 6. Afrıyıe Acquah

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Kubilay Kanatsızkuş,47.dk (f), Kubilay Kanatsızkuş,50.dk (h), Umut Bulut,61.dk (h), Mustafa Eskihellaç,74.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 80.dk, Semih Kaya 46.dk, Umut Bulut 88.dk, Zeki Yavru 46.dk, Moryke Fofana 46.dk

Oyuna Girenler

Ahmed Ildız 80.dk, Afrıyıe Acquah 46.dk, Fernando Ruben Zuquı 88.dk, Mustafa Eskihellaç 46.dk, Karım Hafes Ramadan Seıfeldın 46.dk

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan

Yedekler

30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 19. Dusan Jovancıc, 27. Murat Sağlam, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Mılan Skoda,30.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Darıo Melnjak 39.dk, Sarı Kart Mılan Skoda 44.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğan Erdoğan 62.dk, Darıo Melnjak 80.dk, Fernando Andrade Dos Santos 62.dk, Mılan Skoda 70.dk, Konrad Hubert Mıchalak 80.dk

Oyuna Girenler

Tunay Torun 62.dk, Alberk Koç 80.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 62.dk, Kemal Rüzgar 70.dk, Mithat Pala 80.dk

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 38 20 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Gaziantep FK 18 9 7 2 33 20 34 13 4 Galatasaray 18 10 3 5 34 16 33 18 5 Hatayspor 18 9 4 5 27 22 31 5 6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 27 -1 9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 10 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 25 24 24 1 11 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 12 Başakşehir FK 18 6 5 7 25 29 23 -4 13 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 14 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 15 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 16 Çaykur Rizespor 18 5 6 7 23 34 21 -11 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 16 -11 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 18 3 5 10 17 30 14 -13 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları