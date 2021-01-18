Doya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 18 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıFenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Doya Doya Moda CANLI İZLE 18 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBEAUZEF geçme notu kaç? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması: 24 bin 755 kişiye işlem yapıldıShow TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?Beşiktaş, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul-3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 17.01.2021 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:

YENİ MALATYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR
Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor
4 1

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.01.2021 16:00

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Kamil Çetin(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 99. Adem Büyük, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 21. Moryke Fofana, 9. Umut Bulut

Yedekler

67. Eray İşcan, 8. Fernando Ruben Zuquı, 11. Jody Lukoki, 20. Ahmed Ildız, 44. Murat Akça, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 6. Afrıyıe Acquah

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Kubilay Kanatsızkuş,47.dk (f), Kubilay Kanatsızkuş,50.dk (h), Umut Bulut,61.dk (h), Mustafa Eskihellaç,74.dk (f)

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 80.dk, Semih Kaya 46.dk, Umut Bulut 88.dk, Zeki Yavru 46.dk, Moryke Fofana 46.dk

Oyuna Girenler

Ahmed Ildız 80.dk, Afrıyıe Acquah 46.dk, Fernando Ruben Zuquı 88.dk, Mustafa Eskihellaç 46.dk, Karım Hafes Ramadan Seıfeldın 46.dk

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan

Yedekler

30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 19. Dusan Jovancıc, 27. Murat Sağlam, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Mılan Skoda,30.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Darıo Melnjak 39.dk, Sarı Kart Mılan Skoda 44.dk

Oyundan Çıkanlar

Doğan Erdoğan 62.dk, Darıo Melnjak 80.dk, Fernando Andrade Dos Santos 62.dk, Mılan Skoda 70.dk, Konrad Hubert Mıchalak 80.dk

Oyuna Girenler

Tunay Torun 62.dk, Alberk Koç 80.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 62.dk, Kemal Rüzgar 70.dk, Mithat Pala 80.dk

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş18122441213820
2Fenerbahçe17112435213514
3Gaziantep FK1897233203413
4Galatasaray18103534163318
5Hatayspor189452722315
6Alanyaspor1893629163013
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor18765202127-1
9Antalyaspor19676202625-6
10Yeni Malatyaspor186662524241
11Sivasspor18585202223-2
12Başakşehir FK18657252923-4
13Konyaspor186482624222
14Göztepe185762422222
15Kasımpaşa17647202722-7
16Çaykur Rizespor18567233421-11
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor184410122316-11
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor183510173014-13
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları

15.01.2021Gençlerbirliği1-3Fatih Karagümrük
16.01.2021Başakşehir FK1-1Sivasspor
16.01.2021Konyaspor2-3Göztepe
16.01.2021Gaziantep FK2-1Kayserispor
16.01.2021Antalyaspor1-1Trabzonspor
17.01.2021Yeni Malatyaspor4-1Çaykur Rizespor
17.01.2021Beşiktaş2-0Galatasaray
17.01.2021Denizlispor0-2Hatayspor
18.01.2021Kasımpaşa BB Erzurumspor
18.01.2021Fenerbahçe MKE Ankaragücü
Onur Çelik
Spor Editörü
HABERE YORUM KAT