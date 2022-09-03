Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 4.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 4.haftasındaki Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı 3 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Tarık Güldal yönetiyor. Cinek'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Burak Cansız yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ