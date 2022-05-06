Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Yeni Malatyaspor–Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Mehmet Türkmen yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.