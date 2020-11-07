Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 7 maç sonunda 8 puana ulaşan Malatyaspor, 13'üncü sırada bulunuyor. Denizlispor ise 6 maçın sonunda 5 puanla 20'inci sırada yerini aldı. Puan durumunda alt sıraları ilgilendiren mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

MALATYASPOR - DENİZLİSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8'inci haftası Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mehmet Yıldırım üstlenecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ