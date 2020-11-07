Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın Pazar günü oynanacak maçları arasında Yeni Malatyaspor ve Denizlispor mücadelesi bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 7 maç sonunda 8 puana ulaşan Malatyaspor, 13'üncü sırada bulunuyor. Denizlispor ise 6 maçın sonunda 5 puanla 20'inci sırada yerini aldı. Puan durumunda alt sıraları ilgilendiren mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
MALATYASPOR - DENİZLİSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8'inci haftası Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mehmet Yıldırım üstlenecek.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Yeni Malatyaspor ile Denizlispor arasında oynanan iki Süper Lig maçında ev sahibi ekipler birer galibiyet aldı (Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor & Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor).
- Süper Lig'de çıktığı son 10 maçın sadece ikisini kazanabilen Yeni Malatyaspor (2B 6M), iki galibiyetini de son iki iç saha karşılaşmasında aldı (1-0 vs Antalyaspor & 2-1 vs Gençlerbirliği).
- 2020 yılında deplasmanda oynadığı 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Denizlispor (4B 7M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (2-1 vs Gençlerbirliği).
- Sahasında oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanan Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinde üç maçlık bir seri yakalayamadı.
- Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün altısı ve bu sezon kaydettiği altı golün beşi duran top organizasyonlarından geldi. Denizlispor ise dış sahada attığı son 10 Süper Lig golünün sekizini duran toplar sonucunda kaydetti.
- Yeni Malatyaspor forrması giyen Kubilay Kanatsızkuş, Süper Lig kariyerinde attığı son sekiz golün altısını ve son dört golü sahasında kaydetti.
- Yeni Malatyaspor forması giyen Karim Hafez'in Süper Lig kariyerinde yaptığı dört asistin üçü iç saha karşılaşmalarında geldi.
- Denizlispor forveti Hugo Rodallega, Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
- Süper Lig kariyerindeki ilk golü deplasmanda kaydeden Denizlispor forveti Muris Mesanovic (vs Galatasaray), daha sonraki üç golünü de iç sahada bulmuştu.
- Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımları konuk ettiği son 12 maçın sadece birini kaybeden Hamza Hamzaoğlu (8G 3B), tek mağlubiyetini Mayıs 2014'te Akhisarspor'un başındayken aldı (1-3 vs Kasımpaşa).