İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde...

Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT