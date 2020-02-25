Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde...
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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