Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 15. hafta oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Yeni Malatyaspor evinde 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde BB Erzurumspor deplasmanda 5 maçtır kaybediyor, toplamda 5 maçtır kaybediyor, toplamda 11 maçtır kazanamıyor.

Yeni Malatyaspor, ligde çıktığı 13 maçta 20 puan topladı ve 8. sıraya yerleşti. Erzurumspor ise 14 maçta 9 puanla ligin 21. sırasında yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

YENİ MALATYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından yönetilecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Bu karşılaşmayı Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izleyebilirsiniz.