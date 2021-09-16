Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek ve izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı 17 Eylül 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu karşılaşmayı Hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.