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  3. Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ardından İrfan Buzdan açıklamalar

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ardından İrfan Buzdan açıklamalar

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz yaptığı açıklamalarda "İstatistiklere hiç bakmayalım, Fenerbahçe üstün ama bizim açımızdan çok çok önemli bir puan, bunu söyleyebiliriz" dedi.

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ardından İrfan Buzdan açıklamalar

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "İstatistiklere hiç bakmayalım, Fenerbahçe üstün doğru ama bizim açımızdan çok çok önemli bir puan, bunu söyleyebiliriz." dedi.

Buz, Helenex Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmanın hem rakip hem de kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

"BUZ: BİZİMAÇIMIZDAN BİR PUAN GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

"Bizim açımızdan bir puan gerçekten çok iyi. Mücadele anlamında takımım inanılmaz derecede mücadele verdi. Analize baktığımız zaman özellikle ilk devre istediklerimizi yaptık. İlk devrede rakibi daha statik daha ağır oynamasına yönlendirdik, pas kanalları iyi kapattık. Çok temaslı oynadılar. Burada belki biz de bazı fırsatları yakalayabilirdik. İstatistiklere hiç bakmayalım, Fenerbahçe üstün ama bizim açımızdan çok çok önemli bir puan, bunu söyleyebiliriz." dedi.

KAYNAK:AA

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