Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Yasin Kol görev alacak.