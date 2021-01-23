Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 36 puanla haftaya lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. 27 puan toplayan sarı-siyahlı takım, 9. sırada bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak zorlu karşılaşma, 24 Ocak Pazar günü Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını da beIN SPORTS ekranlarından takip edebilirsiniz. Karşılaşma Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'den naklen izlenebilir.

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.