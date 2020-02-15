Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a konuk olacak
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Bir maç eksiğiyle geride kalan 20 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgiyle...
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Bir maç eksiğiyle geride kalan 20 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Malatya ekibinde sakatlığı süren Moryke Fofana ile kart cezalısı Mustafa Akbaş, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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