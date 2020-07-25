Süper Lig'in son haftasında ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. 34. hafta maçında Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı 25 Temmuz (bugün) 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maçı 25 Temmuz (bugün) saat 21.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Chebake, Mina, Karim Hafez, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Walter, Umut Bulut

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosça, Junior Maranhão, Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Güray Vural, Andre Sousa, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir