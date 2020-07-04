Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 30.hafta maçında Malatyaspor - Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı 4 Temmuz 18:30'da başlayacak. Karşılaşma, Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Abdülkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı 4 Temmuz saat 18:30'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Chebake, Mina, Sakib Aytaç, Robin Yalçın, Fofana, Murat Yıldırım, Acquah, Karim Hafez, Umut Bulut

Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim Pehlivan, Toure, Erdem Özgenç, Flavio, Baiano, Sessegnon, Floyd Ayite, Sio, Candeias, Stancu