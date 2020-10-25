Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu hafta, 6'ıncı maçlar oynanıyor. Günün ilk maçında ise Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi maç hakkındaki tüm bilgileri haberimizde verdik. Gençlerbirliği ile oynadığı dört Süper Lig maçını da kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (2G 2B), lig tarihinde beşten fazla karşılaştığı her rakibinden en az bir mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği'nin ise Süper Lig tarihinde henüz mağlup edemediği tek rakibi Yeni Malatyaspor (2B 2M). Ligin sonlarında bulunan iki takımda, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı, bugün saat 13.30'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmada hakem, Halis Özkahya düdük çalacak. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cem Satman üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak olan Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Zeki, Wallace, Tetteh, Kubilay, Ahmed, Semih, Hadebe, Chebake

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Mattias, Toure, Diego, Halil İbrahim, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Ayite, Stancu