Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Giresunspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen veya izlemek isteyenler için Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE |

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanuyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Gökhan Bilir ve Cemil Tunç yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

YENİ MALATYASPOR İLK 11

25. ERTAÇ ÖZBİR

3. PHILIP GAMELI AWUKU

4. GASTON MATIAS CAMPI

7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ

9. KENAN ÖZER

24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE

30. BENJAMIN TETTEH

34. GODFRED DONSAH

45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN

66. JOSPIN NSHIMIRIMANA

94. NOUHA DICKO

GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK

77. HAYRULLAH BİLAZER

2. MAMADOU DIARRA

25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA

16. AZİZ ERALTAY

8. HAMIDOU TRAORE

24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA

93. MAGOMED SHAPI SULEYMANOV

22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO

18. FOUSSENI DIABATE

17. MEHMET UMUT NAYİR