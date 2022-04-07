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Yeni Malatyaspor - Giresunspor  maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Yeni Malatyaspor ile Giresunspor  karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Yeni Malatyaspor - Giresunspor  maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Yeni Malatyaspor - Giresunspor  maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Giresunspor  arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen veya izlemek isteyenler için Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı canlı izle  | Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR  MAÇI CANLI İZLE  |

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Yeni Malatyaspor - Giresunspor  maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanuyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem  Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Gökhan Bilir ve  Cemil Tunç  yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR  MAÇI CANLI İZLE

YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Yeni Malatyaspor - Giresunspor  maçı BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

YENİ MALATYASPOR İLK 11

25. ERTAÇ ÖZBİR
3. PHILIP GAMELI AWUKU
4. GASTON MATIAS CAMPI
7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
9. KENAN ÖZER
24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE
30. BENJAMIN TETTEH
34. GODFRED DONSAH
45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN
66. JOSPIN NSHIMIRIMANA
94. NOUHA DICKO

GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK
77. HAYRULLAH BİLAZER
2. MAMADOU DIARRA
25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA
16. AZİZ ERALTAY
8. HAMIDOU TRAORE
24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
93. MAGOMED SHAPI SULEYMANOV
22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO
18. FOUSSENI DIABATE
17. MEHMET UMUT NAYİR

Bölge Gündem Editör Ekibi
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