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Yeni Malatyaspor - Giresunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Yeni Malatyaspor ile Giresunspor  karşı karşıya gelecek. Peki Yeni Malatyaspor – Giresunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Giresunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Giresunspor  arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Yeni Malatyaspor–Giresunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Yeni Malatyaspor - Giresunspor  maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak. 

Maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını ise Gökhan Bilir ve  Cemil Tunç  yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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