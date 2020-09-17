Süper Lig'in ikinci haftasında futbol heyecanı başlıyor. Haftanın ilk maçında Yeni Malatyaspor, evinde Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta 2020-2021 sezonunun ilk maçında ligin yeni ekibi Karagümrük'e 3-0 kaybeden Malatyaspor, bu maçtan galibiyet alarak moral bulmak istiyor. Göztepe ise ilk hafta maçında Denizlispor'a karşı 5-1 kazanmıştı. İzmir ekibi bu maçıda kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak. Zorlu maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor ve Göztepe arasında oynanacak mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de naklen yayınlanacak.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

20/06/20 Yeni Malatyaspor 2-1 Göztepe

10/11/19 Göztepe 1-1 Yeni Malatyaspor

27/02/19 Göztepe 1-0 Yeni Malatyaspor

06/02/19 Yeni Malatyaspor 1-0 Göztepe

19/01/19 Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe

