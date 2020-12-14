Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı CANLI İZLE LİNKİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları oynanıyor. Haftanın kupa fikstüründe Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. Heyecanın en üst seviyede yaşanacağı kupada, açılış maçı Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kupaya 3. turdan başlayarak sırasıyla Artvin Hopaspor ve Etimesgut Belediyespor'u geçerek 5. tura geldi. 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon ise önceki turda başka bir Süper Lig ekibi olan Kayserispor'u elemişti. Peki, Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 15 Aralık Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Burak Pakkan, Oğuz Terzi ve Suat Güz olacak.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı da A Spor'dan Salı günü saat 17.00'de izlenebilecek.
KUPADA DİĞER EŞLEŞMELER
15 ARALIK SALI
- 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
- 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
- 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
- 18.30 Göztepe-Bursaspor
- 21.00 Galatasaray-Darıca GB
16 ARALIK ÇARŞAMBA
- 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
- 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
- 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
- 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
- 21.00 Fenerbahçe-Karacabey
17 ARALIK PERŞEMBE
- 13.00 G.Birliği-Tuzla
- 13.00 Konyaspor-Altınordu
- 15.00 Antalyaspor-Boluspor
- 17.00 Sivasspor-Giresunspor
- 19.00 Başakşehir-Turgutlu
- 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY