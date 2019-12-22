Yeni Malatyaspor iç saha avantajını kullanamıyor

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a yenilen Yeni Malatyaspor'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılı takımın geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergileyerek üçüncü iç saha yenilgisini alması ise camiayı düşündürüyor.

Geçen sezonlarda sahasında 4 büyükler de dahil, rakiplere kolay kolay geçit vermeyen Yeni Malatyaspor, bu sezon ise bu avantajını kullanamıyor. Çaykur Rizespor maçında yaklaşık 6 bin dolayında taraftarın desteğiyle müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar, rakibine yenilerek bu sezon ki üçüncü iç saha mağlubiyetini aldı.

Sahasındaki son galibiyeti ligin 9. haftasındaki Kayserispor maçında 4-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, o haftadan sonra oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Malatya temsilcisi, sahasında Alanyaspor'a 3-2, Sivasspor'a 3-1, Çaykur Rizespor'a 2-1'lik sonuçlarla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım sahasında oynadığı diğer maçlarda, Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Denizlispor'u da 5-1 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor ligde geride kalan 16 hafta topladığı 23 puanın 11'ini iç sahada, 12'sini deplasmanda topladı.

Kaynak: İHA