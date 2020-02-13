Yeni Malatyaspor, İstanbul’da ikinci galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride bıraktığı 3 sezonda İstanbul'da oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'ı yenebildi.

Süper Lig'de topladığı 24 puanla 10. Sırada bulunan Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda puan alamama fobisini ligin ilk yarısında Beşiktaş'tan aldığı galibiyetle noktalamıştı.

Geçen sezonlarda İstanbul'da Kasımpaşa, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybeden Malatya temsilcisi, bu sezon dış sahada Kasımpaşa ile berabere kalmış, Beşiktaş'ı ise 2-0 mağlup etmişti.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a konuk olan Malatya ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak, hem galibiyet özlemine son verdi, hem de İstanbul takımları karşısındaki şanssızlığını sona erdirmişti.

Yeni Malatyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçını kazanarak İstanbul takımlarına karşı ikinci galibiyetini almak istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona ermişti.

Kaynak: İHA