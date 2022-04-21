Yeni Malatyaspor –İttifak Holding Konyaspor maçı izle | Yeni Malatyaspor –İttifak Holding Konyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Yeni Malatyaspor –İttifak Holding Konyaspor maçı izle | Yeni Malatyaspor –İttifak Holding Konyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkine yer verdik.

YENİ MALATYASPOR –İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

YENİ MALATYASPOR –İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI İZLE

YENİ MALATYASPOR –İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Takımlar arasındaki zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR –İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ