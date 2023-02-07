Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti! Yılmaz Vural gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıcı etki yarattı. Depremin etkilediği illerden biri olan Malatya'da da çok sayıda bina çöktü. Meydana gelen depremde Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, göçük altında kaldı. Eşi, Malatyaspor Kulübü ve sevenlerinin güzel haber beklediği Türkaslan'dan acı haber geldi.

MALATYASPOR ACI HABERİ DUYURDU

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan."

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YILMAZ VURAL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında canlı yayındayken acı haberi verdi. Yılmaz, gözyaşları içinde, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Ölüsünü çıkardılar. Şimdi çıkardılar, maalesef yaşamıyor" ifadelerini kullandı.