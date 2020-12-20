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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa ile 19.12.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maç sonucu:

YENİ MALATYASPOR KASIMPAŞA
Yeni Malatyaspor Kasımpaşa
2 0

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 16:00

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Atilla Karaoğlan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Ekrem Kan(avar)

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 92. Bülent Cevahir, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 8. Fernando Ruben Zuquı, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 39. Erkan Kaş, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Adem Büyük,45+3.dk (p), Adem Büyük,56.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Olcay Şahan 79.dk, Sarı Kart Afrıyıe Acquah 64.dk, Sarı Kart Jetmir Topalli 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 76.dk, Umut Bulut 89.dk, Kubilay Kanatsızkuş 86.dk, Olcay Şahan 86.dk

Oyuna Girenler

Moryke Fofana 76.dk, Ahmed Ildız 89.dk, Zeki Yavru 86.dk, Jetmir Topalli 86.dk

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 21. Kevın Varga, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 7. Anıl Koç, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Aytaç Kara 45+2.dk, Sarı Kart Yusuf Erdoğan 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Bangaly Fode Koıta 68.dk, Oussama Hadadı 60.dk, Kevın Varga 82.dk

Oyuna Girenler

Alan Lıma Carıus 68.dk, Armın Hodzıc 60.dk, Anıl Koç 82.dk

Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor128222272615
2Galatasaray127232092311
3Fenerbahçe137242319234
4Gaziantep FK125612015215
5Hatayspor12633141521-1
6Fatih Karagümrük135532216206
7Yeni Malatyaspor125431613193
8Beşiktaş116142119192
9Göztepe134631914185
10Kasımpaşa13535161718-1
11Trabzonspor13454151717-2
12Konyaspor114341511154
13Başakşehir FK124351818150
14Çaykur Rizespor12435172015-3
15Antalyaspor12354121614-4
16Sivasspor1125491211-3
17Gençlerbirliği1132691711-8
18Kayserispor1124561210-6
19BB Erzurumspor1223711219-10
20MKE Ankaragücü1122713198-6
21Denizlispor1113710216-11

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları

18.12.2020Fatih Karagümrük2-1Galatasaray
19.12.2020Gaziantep FK3-1Fenerbahçe
19.12.2020Yeni Malatyaspor2-0Kasımpaşa
19.12.2020Göztepe0-1Hatayspor
19.12.2020Trabzonspor2-1Çaykur Rizespor
20.12.2020Beşiktaş BB Erzurumspor
20.12.2020Denizlispor Alanyaspor
20.12.2020Gençlerbirliği MKE Ankaragücü
21.12.2020Antalyaspor Kayserispor
21.12.2020Konyaspor Sivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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