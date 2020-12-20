Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa ile 19.12.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maç sonucu: Yeni Malatyaspor Kasımpaşa 2 0 Yeni Malatyaspor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 16:00

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Atilla Karaoğlan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Ekrem Kan(avar)

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 92. Bülent Cevahir, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 8. Fernando Ruben Zuquı, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 39. Erkan Kaş, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Adem Büyük,45+3.dk (p), Adem Büyük,56.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Olcay Şahan 79.dk, Sarı Kart Afrıyıe Acquah 64.dk, Sarı Kart Jetmir Topalli 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 76.dk, Umut Bulut 89.dk, Kubilay Kanatsızkuş 86.dk, Olcay Şahan 86.dk

Oyuna Girenler

Moryke Fofana 76.dk, Ahmed Ildız 89.dk, Zeki Yavru 86.dk, Jetmir Topalli 86.dk

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 21. Kevın Varga, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 7. Anıl Koç, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Aytaç Kara 45+2.dk, Sarı Kart Yusuf Erdoğan 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Bangaly Fode Koıta 68.dk, Oussama Hadadı 60.dk, Kevın Varga 82.dk

Oyuna Girenler

Alan Lıma Carıus 68.dk, Armın Hodzıc 60.dk, Anıl Koç 82.dk

Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 26 15 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 5 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 6 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 7 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 8 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 19 2 9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 17 -2 12 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 13 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 14 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 14 -4 16 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 11 -3 17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 11 -8 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 9 -10 20 MKE Ankaragücü 11 2 2 7 13 19 8 -6 21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları