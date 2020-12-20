Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa ile 19.12.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maç sonucu:
|Yeni Malatyaspor
|Kasımpaşa
|2
|0
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Arda Kardeşler(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Atilla Karaoğlan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Ekrem Kan(avar)
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 92. Bülent Cevahir, 99. Adem Büyük
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 8. Fernando Ruben Zuquı, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 39. Erkan Kaş, 44. Murat Akça, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
Adem Büyük,45+3.dk (p), Adem Büyük,56.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Olcay Şahan 79.dk, Sarı Kart Afrıyıe Acquah 64.dk, Sarı Kart Jetmir Topalli 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Adem Büyük 76.dk, Umut Bulut 89.dk, Kubilay Kanatsızkuş 86.dk, Olcay Şahan 86.dk
Oyuna Girenler
Moryke Fofana 76.dk, Ahmed Ildız 89.dk, Zeki Yavru 86.dk, Jetmir Topalli 86.dk
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 21. Kevın Varga, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 7. Anıl Koç, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Aytaç Kara 45+2.dk, Sarı Kart Yusuf Erdoğan 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Bangaly Fode Koıta 68.dk, Oussama Hadadı 60.dk, Kevın Varga 82.dk
Oyuna Girenler
Alan Lıma Carıus 68.dk, Armın Hodzıc 60.dk, Anıl Koç 82.dk
Süper Lig 13. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|26
|15
|2
|Galatasaray
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|23
|11
|3
|Fenerbahçe
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|23
|4
|4
|Gaziantep FK
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|21
|5
|5
|Hatayspor
|12
|6
|3
|3
|14
|15
|21
|-1
|6
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|7
|Yeni Malatyaspor
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|19
|3
|8
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|19
|2
|9
|Göztepe
|13
|4
|6
|3
|19
|14
|18
|5
|10
|Kasımpaşa
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|18
|-1
|11
|Trabzonspor
|13
|4
|5
|4
|15
|17
|17
|-2
|12
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|13
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|14
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|15
|Antalyaspor
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|14
|-4
|16
|Sivasspor
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|11
|-3
|17
|Gençlerbirliği
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|11
|-8
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|19
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|20
|MKE Ankaragücü
|11
|2
|2
|7
|13
|19
|8
|-6
|21
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları
|18.12.2020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Galatasaray
|19.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Fenerbahçe
|19.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Kasımpaşa
|19.12.2020
|Göztepe
|0-1
|Hatayspor
|19.12.2020
|Trabzonspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|20.12.2020
|Beşiktaş
|BB Erzurumspor
|20.12.2020
|Denizlispor
|Alanyaspor
|20.12.2020
|Gençlerbirliği
|MKE Ankaragücü
|21.12.2020
|Antalyaspor
|Kayserispor
|21.12.2020
|Konyaspor
|Sivasspor