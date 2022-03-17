Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasındaki heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30.hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maç 19 Mart Cumartesi günü 13.30'da Malatya'daki Yeni Malatya Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Tarık Güldal görev alıyor.

YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilirler.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI İLK 11

MALATYASPOR İLK 11

25. ERTAÇ ÖZBİR

4. GASTON MATIAS CAMPI

5. OUSSAMA HADADI

6. RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN

7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ

16. SADIK ÇİFTPINAR

18. MEHDI EMBARECK ZEFFANE

24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE

30. BENJAMIN TETTEH

34. GODFRED DONSAH

94. NOUHA DICKO

KASIMPAŞA İLK 11

1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN

4. RYAN HENK DONK

10. HARIS HAJRADINOVIC

12. AHMED MORTADHA BEN OUANES

13. VALENTIN EYSSERIC

19. UMUT DİLAN BOZOK

34. DOĞUCAN HASPOLAT

40. JACKSON KYANVUBU MULEKA

45. MABIL AWER BUL

93. UROS SPAJIC

94. FLORENT HADERGJONAJ