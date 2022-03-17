Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasındaki heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30.hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maç 19 Mart Cumartesi günü 13.30'da Malatya'daki Yeni Malatya Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Tarık Güldal görev alıyor.
YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE
YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilirler.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI İLK 11
MALATYASPOR İLK 11
25. ERTAÇ ÖZBİR
4. GASTON MATIAS CAMPI
5. OUSSAMA HADADI
6. RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN
7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
16. SADIK ÇİFTPINAR
18. MEHDI EMBARECK ZEFFANE
24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE
30. BENJAMIN TETTEH
34. GODFRED DONSAH
94. NOUHA DICKO
KASIMPAŞA İLK 11
1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN
4. RYAN HENK DONK
10. HARIS HAJRADINOVIC
12. AHMED MORTADHA BEN OUANES
13. VALENTIN EYSSERIC
19. UMUT DİLAN BOZOK
34. DOĞUCAN HASPOLAT
40. JACKSON KYANVUBU MULEKA
45. MABIL AWER BUL
93. UROS SPAJIC
94. FLORENT HADERGJONAJ