Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu hafta oynanacak olan tüm maçların detaylarını haberlerimizde bulabilirsiniz. 13. haftada karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçına dair merak edilenleri bu haberimizde yanıtladık. Bu sezon, ligde 11 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 16 puanla ligin 10. sırasında bulunuyor. Kasımpaşa ise 12 maçta 18 puan toplayarak 7. sırada yerini aldı. Peki, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa arasında oynanacak olan 13. hafta maçı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Hakan Yemişken üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçının da yayıncısı beIN SPORTS. Bu karşılaşmayı Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ