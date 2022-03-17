Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

YENİ MALATYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Tarık Güldal görev alacak.