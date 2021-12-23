Yeni Malatyaspor - Kayserispor canlı izle | Malatyaspor - Kayserispor BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Yeni Malatyaspor - Kayserispor canlı izle | Malatyaspor - Kayserispor BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maç, 23 Aralık 2021 Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 17.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Candaş Erbil yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR CANLI İZLE

MALATYASPOR - KAYSERİSPOR BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maç BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MALATYASPOR - KAYSERİSPOR BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'İ

MALATYASPOR

25. ERTAÇ ÖZBİR

5. OUSSAMA HADADI

7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ

8. AABID RAYANE

10. ADEM BÜYÜK

11. IBRAHİM DİDİER NDONG

13. WALLACE FORTUNA DOS SANTOS

16. SADIK ÇİFTPINAR

26. SEMİH KAYA

30. BENJAMIN TETTEH

44. MOUNIR CHOUIAR

Yedekler

22. ABDULSAMED DAMLU

99. AHMET EYÜP TÜRKASLAN

3. PHILIP GAMELI AWUKU

14. STEPHEN PATRICK MALLAN

17. MERT ÖRNEK

19. HAQI OSMAN

66. JOSPIN NSHIMIRIMANA

77. MERT MİRAÇ ALTINTAŞ

80. MUHAMMED EMİN SARIKAYA

90. KUBİLAY KANATSIZKUŞ

Teknik Sorumlu

MARIUS NINEL ŞUMUDICA

KAYSERİSPOR İLK 11

33. SILVIU LUNG

3. JOSEPH LARWEH ATTAMAH

4. DIMITRIOS KOLOVETSIOS

5. SEYEDMAJID HOSSEINI

11. GÖKHAN SAZDAĞI

15. UĞUR DEMİROK

17. EMRAH BAŞSAN

21. LIONEL JULES CAROLE

26. THIAM MAME BABA

27. ONUR BULUT

88. GUSTAVO CAMPANHARO

Yedekler

25. BİLAL BAYAZIT

7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO

9. MUSTAFA PEKTEMEK

10. OLIVER MICHEL KEMEN

14. EMRE DEMİR

19. MARIO GAVRANOVIC

20. CARLOS MANUEL CARDOSO MANE

24. İBRAHİM AKDAĞ

28. RAMAZAN CİVELEK

32. KARAHAN YASİR SUBAŞI

Teknik Sorumlu

HİKMET KARAMAN