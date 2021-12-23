Yeni Malatyaspor - Kayserispor canlı izle | Malatyaspor - Kayserispor BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda mücadeleyi izlemek isteyenler için Yeni Malatyaspor - Kayserispor canlı izle | Malatyaspor - Kayserispor BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde..
Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Yeni Malatyaspor - Kayserispor canlı izle | Malatyaspor - Kayserispor BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maç, 23 Aralık 2021 Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 17.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Candaş Erbil yapıyor.
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR CANLI İZLE
MALATYASPOR - KAYSERİSPOR BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maç BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
MALATYASPOR - KAYSERİSPOR BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'İ
MALATYASPOR
25. ERTAÇ ÖZBİR
5. OUSSAMA HADADI
7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
8. AABID RAYANE
10. ADEM BÜYÜK
11. IBRAHİM DİDİER NDONG
13. WALLACE FORTUNA DOS SANTOS
16. SADIK ÇİFTPINAR
26. SEMİH KAYA
30. BENJAMIN TETTEH
44. MOUNIR CHOUIAR
Yedekler
22. ABDULSAMED DAMLU
99. AHMET EYÜP TÜRKASLAN
3. PHILIP GAMELI AWUKU
14. STEPHEN PATRICK MALLAN
17. MERT ÖRNEK
19. HAQI OSMAN
66. JOSPIN NSHIMIRIMANA
77. MERT MİRAÇ ALTINTAŞ
80. MUHAMMED EMİN SARIKAYA
90. KUBİLAY KANATSIZKUŞ
Teknik Sorumlu
MARIUS NINEL ŞUMUDICA
KAYSERİSPOR İLK 11
33. SILVIU LUNG
3. JOSEPH LARWEH ATTAMAH
4. DIMITRIOS KOLOVETSIOS
5. SEYEDMAJID HOSSEINI
11. GÖKHAN SAZDAĞI
15. UĞUR DEMİROK
17. EMRAH BAŞSAN
21. LIONEL JULES CAROLE
26. THIAM MAME BABA
27. ONUR BULUT
88. GUSTAVO CAMPANHARO
Yedekler
25. BİLAL BAYAZIT
7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO
9. MUSTAFA PEKTEMEK
10. OLIVER MICHEL KEMEN
14. EMRE DEMİR
19. MARIO GAVRANOVIC
20. CARLOS MANUEL CARDOSO MANE
24. İBRAHİM AKDAĞ
28. RAMAZAN CİVELEK
32. KARAHAN YASİR SUBAŞI
Teknik Sorumlu
HİKMET KARAMAN