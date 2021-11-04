Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir takımları karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkini haberimizde bulabilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI | BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11 KADROSU

Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Visca, Chadli, Okaka.