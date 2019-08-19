Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken, maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, başlangıçların önemli olduğunu ve lige iyi başladıklarını belirterek, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Sırbistan'ın Partizan takımıyla 3'üncü eleme turunda karşılaştıklarını hatırlattı. Yalçın, maçın ilk yarısının kendileri açısından çok iyi geçtiğini kaydederek, şunları söyledi: "İkinci yarı 15 dakika bocalamaya başladık, oyunculara yorgunluk bindirdi. Ondan sonra oyunu toparladık, ofansiz oyuncularımız biraz dahil oldular oyuna. Oyuncularımza teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla taraftar grubunun bizi desteklemesini istiyoruz. Birlikte hareket edersek çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Sonuçtan ve oyundan memnunuz. Bir sürü maç oynanacak. Bizim daha geniş oyuncu grubuna ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan 2-3 oyuncu var takıma katmamız gereken. Onları alınca elimiz daha da güçlenecek. 3-4 oyuncumuz sakatlanırsa çok eksik kadroyla çalışırız. 4 UEFA maçında oyuncularımızın hepsini kullandık, eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Çok fazla analiz toplantıları yapıyoruz. Hem hücumsal hem savunma anlamında nasıl oynamamızı gerektiğini konuşuyoruz. Bugün de çok mücadele ettik. Böyle oynamamız lazım. Şimdi ligin birinci haftasından oralara yorum yapmak çok zor. Takımların ilk maçları, herkes hatalarını görüyor. Ligin uzun metrajını görmek çok zor. Ayrıca beni sadece Yeni Malatyaspor ilgilendiyor. Benim takımım nasıl mücadele eder, oyun içerisinde kalır, bizim ekip olarak tek düşündüğümüz bu."

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise hafta içi Avrupa kupalarında mücadele eden iki takımın mücadele ettiğini, müsabakadan önceki düşüncelerinin daha farklı olduğunu kaydederek, "İyi başlamadık maça. Değişiklikler yaptık ve ikinci yarıya daha iyi başladık. Çok net gol pozisyonları yakaladık ama son 2 resmi maçımızda olduğu gibi topu içeri atamadık. Maçı 1-0'a getirmemiz kazanma adına rahatlatacaktı bizi. Daha sonra 10 kişi kaldık ve 1 dakika sonra golü yedik, kabus senaryo bizim için başladı. 10 kişi kalan ve 3 golle mağlup olan takım olduk. Bu anlamda üzüntülüyüz. Oyuncularımızla konuştum, ligin ilk maçı. 10 kişi kalmamız bizi çok etkiledi. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu maç için çalışmalara başladık. Ben iki oyuncunun da iyi niyetli olduğunu düşünüyorum, bazen günlerinde olmuyorlar. Diğer oyuncular da oyun içerisinde ilk yarı pek verimli olmadıkları için onlar da bu sistem içerisinde kötü gözüktüler. Kafalarında ne geçiriyorlar bilmiyoruz ama İrfan'a çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledim. Hakemler kolay kart gösteriyorlar. Bu hafta bakın 20 oyuncu böyle tepki göstermiştir, hangisi kart gördü? İrfan olduğu için böyle."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sergen Yalçın'ın açıklamaları

- Okan Buruk'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA