Yeni Malatyaspor Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak

Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampında yarın saat 14.00'da Sivasspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

5 Temmuz Perşembe günü sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçına Topuk Yaylası'nda hazırlanan Yeni Malatyaspor, yoğun sis altında sabah yapılan antrenmanla günü tamamladı.

Koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışması, reaksiyon sürati ve çift kale maç ile sona erdi.

Yoğun sis altında yapılan çalışmada futbolcuların zaman zaman zorlandıkları görüldü.

Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampında yarın saat 14.00'da Sivasspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Daha önce ilk etap kampı çerçevesinde iki hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılılar, Bosna Hersek takımı Celik Zenika'yı 1-0 yenmiş, Rapid Bükreş'e ise 2-0 yenilmişti.

Hazırlık maçının kulüp televizyonundan canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA