Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu: 1-2 Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç özeti

İki takım Yeni Malatyaspor - Sivasspor karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 14. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu ve Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç özeti detayları...

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç özeti