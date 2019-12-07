Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu: 1-2 Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç özeti
TÜRKİYE: Süper Lig - 14. Maç Günü kapsamında Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı oynandı. Bu anlamda Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu 1-2 bitti. İşte Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç özeti...
İki takım Yeni Malatyaspor - Sivasspor karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 14. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.
İşte Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu ve Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç özeti detayları...
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