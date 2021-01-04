Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor karşılaşıyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 17. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Yeni Malatyaspor toplamda 3 maçtır kazanamıyor.
Yeni Malatyaspor, 15 maçta 20 puan toplayarak ligin 9. sırasında yer alıyor. Sivasspor ise 15 maçta 18 puan ile 14. sıradaki yerini aldı. Peki, Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
YENİ MALATYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 17. hafta maçı Yeni Malatyaspor ve Sivasspor arasında oynanacak. Karşılaşma, Yeni Malatya Stadyumu'nda 5 Ocak Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Cemal Alpay üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçını saat 5 Ocak Salı günü 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Sivasspor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1B 3M), iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı.
- Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı.
- Bu sezon sahasında oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor (4G 2B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada BB Erzurumspor'dan aldı (1-3).
- Süper Lig'de oynadığı son dış saha maçında Beşiktaş'a mağlup olan Sivasspor (0-3), Şubat 2020'den bu yana üst üste iki yenilgi almıyor.
- Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta da gol atmayı başaran Yeni Malatyaspor (toplam 13 gol), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmek istiyor (2018/19'da 9 maç).