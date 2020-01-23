İki takım Yeni Malatyaspor - Sivasspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/8 Finaller ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında rakibini ilk 4-0 yenen Süper Lig'in lideri Sivasspor bu maçın rövanşında bu kez rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor bu avantajı kullanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise büyük sürpriz peşinde olacak.

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında rakibini ilk 4-0 yenen Süper Lig'in lideri Sivasspor bu maçın rövanşında bu kez rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor bu avantajı kullanarak turu geçen taraf olmak istiyor.

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

İki takım arasında Sivas’ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup Sivasspor’un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Malatya ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’da yarı final oynamıştı.

Sivasspor’un Yeni Malatyaspor maçı kadrosu!

"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Volkan Eğri, Arouna Kone."