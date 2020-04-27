Yeni Malatyaspor sözleşmesi biten bazı oyuncularına yeni teklif yapacak

Yeni Malatyaspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Futbolda virüs arası sürerken FIFA sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu. Bu açıklama üzerine gözlerin çevrildiği Yeni Malatyaspor Kulübü'nde sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitecek olan 10 futbolcu bulunuyor. Süper Lig ekibinin bu oyunculardan bazılarına yeni teklif götüreceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda istenen verim alınamayan Issiar Dia da bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fabian Farnolle, Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Issiar Dia, Kjartansson ve Eren Tozlu'nun sözleşmeleri sona erecek. Malatya ekibinde devre arasında Kasımpaşa'dan kiralanan Karim Hafez'in de sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Kaynak: İHA