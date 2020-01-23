BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştığını yaptığı açıklama ile duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün konu ile ilgili Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kemal Özdeş'in sözleşme imzaladığı fotoğraf yer alıyor.

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun.

İşte sarı-siyahlı kulübün paylaşımı:

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ KEMAL ÖZDEŞ OLDU

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır.

Büyük camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/z82btDIXTK — BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 23, 2020

KEMAL ÖZDEŞ KİMDİR?

Kemal Özdeş, 10 Mayıs 1970 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Manisa'da eğitimini tamamlamasının ardından Ege Bölgesi'nin ekiplerinde amatör düzeyde futbol oynamıştır. Son olarak 1993-1994 yılları arasında Manisa Mensucatspor'da oynadı ve sözleşme bitimi aktif futbolu bıraktı.

Futbol vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antrenörlük deneyimini 1995 yılında Bergamaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenerek edindi. Ardından birçok takımda yardımcı antreönrlük görevini üstlendı. Ardından Tevfik Lav, Ersun Yanal gibi teknik direktörler için yardımcı antrenörlük yapmaya başladı. 2004'te ligin bitimine 6 hafta kala Konyaspor'u çalıştırdı.

Türkiye U-19: 2010 tarihinde Türkiye U-19 millî takım teknik direktörü olmuştur. Türkiye U-19 millî takımının teknik direktörlüğünü ve aynı zamanda Türkiye U-21 millî takımında teknik direktör Raşit Çetiner'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır.

Türkiye U-19 millî takımıyla Temmuz 2011 tarihinde Romanya'da düzenlenen 2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı fakat takımıyla grup asamasında elenerek derece elde edemedi.

Manisaspor: 2011-12 sezonunun hazırlık döneminde teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Manisaspor'da teknik direktörlük için düşünülen adayların başında gelmiştir. TFF'den izin çıkmasıyla bu teklifi kabul eden Kemal Özdeş Manisaspor'la 4 sezonluk sözleşme imzalayarak Manisaspor teknik direktörü olmuştur. 24 Ocak 2012 tarihinde görevinden istifa etmiştir. 2013-2014 sezonunda tekrar Manisaspor'un başına geçen Özdeş, takımıyla PTT 1. Lig'i 7. sırada tamamlamıştır.

Gençlerbirliği: 2013-14 sezonunun sona ermesinin ardından, istifa eden Mehmet Özdilek'in yerine teknik direktör arayışına giren Gençlerbirliği kulübü, Özdeş ile anlaşma kararı almıştır. Özdeş, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atmıştır. Oyuncu transferleri konusunda İlhan Cavcav'la yaşadığı anlaşmazlıklar dolayısıyla 10 Temmuz 2014'te sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

Balıkesirspor: 4 Aralık 2014 tarihinde İsmail Ertekin'den boşalan Balıkesirspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirilmiştir. 26 Nisan 2015 tarihinde istifa etmiştir.

Karşıyaka: 1 Ekim 2015 tarihinde başlayan sözleşmesi Karşıyaka tarafında 14 Aralık 2015 feshedilmiştir.

Elazığspor: 4 Ocak 2016 tarihinde İbrahim Üzülmez'den boşalan Elazığspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirilmiştir.

Kasımpaşa: 16 Eylül 2016 tarihinde Rıza Çalımbay'dan boşalan Kasımpaşa teknik direktörlüğüne getirilmişti. Kasımpaşa'da ikinci Kemal Özdeş dönemi 1 Aralık 2019'da sona ermişti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştığını resmen duyurdu.